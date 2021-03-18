جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، أنه ‏تم تطعيم جميع البالغين بلقاح كورونا فى منطقة جبل طارق، مشيرة إلى أن تلك ال‏منطقة تعد الأولى فى العالم التى يتم تطعيم جميع البالغين فيها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: تطعيم 12 مليون شخص بالجرعة الثانية للقاح كورونا بحلول أبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.