عاجل.. مقتل 12 شخصا فى هجوم إرهابى بـ اليمن

جدة - نرمين السيد - واستهدف الهجوم الإرهابى، فى وقت مبكر الخميس، حاجز تفتيش "على الحباضى" يتبع قوات الحزام الأمنى ويقع قرب مدينة "أحور" الساحلية فى أبين، أثناء مرور مركبة مدنية تقل أسرة يمنية. يشار إلى أنه خلال النصف الأول من العام الماضى، شن تنظيم القاعدة الإرهابى فى جزيرة العرب 22 عملية إرهابية فى اليمن، أسفرت عن سقوط العشرات من المدنيين وقوات الحزام الأمنى والتى تتعرض لهذه العمليات لدورها المحورى قى مكافحة الإرهاب على مدى 5 أعوام مضت.

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