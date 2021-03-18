جدة - نرمين السيد - وقالت نائبة الرئيس على محطة "تى بى سى" الرسمية: "يؤسفنى أن أعلن أننا فقدنا قائدنا الشجاع الرئيس جون ماجوفولى، الذى توفى متأثرا بمرض فى القلب فى مستشفى مزينا بدار السلام التى كان يتلقى فيها العلاج".
وأعلنت تنزانيا الحداد 14 يوماً وتنكيس الأعلام فى البلاد، بينما قال زعيم المعارضة زيتو كابوى إنه تحدث إلى نائبة الرئيس لتقديم التعازى فى وفاته.
ووفقا للدستور التنزاني، فإنه من المفترض أن تتولى سامية حسن (61 عاما) الرئاسة لباقى ولاية ماجوفولى البالغة 5 سنوات، التى بدأها العام الماضى بعد أن فاز بفترة رئاسية ثانية، وستصبح بذلك أول رئيسة لدولة فى شرق إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد وفاته إثر إصابته بـ كورونا.. نائبة رئيس تنزانيا تتولى مهام البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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