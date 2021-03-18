سامية حسن مسلمة عمرها 61 عاما.. من رئيسة تنزانيا الجديدة؟

جدة - نرمين السيد - دعت المعارضة فى تنزانيا، اليوم الخميس، نائبة الرئيس سامية حسن لأداء اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، خشية الفراغ الدستورى بعد وفاة الرئيس لتصبح بذلك أول سيدة مسلمة محجبة تحكم البلاد.





من هى رئيسة تنزانيا الجديدة؟ - تدعى سامية حسن صلوحى. - ولدت فى 27 يناير 1960 بمنطقة زنجبار. - متزوجة من حافظ أمير وهو مسؤول متقاعد فى قطاع الزراعة، ولديها ثلاثة أبناء. - عملت فى السياسة منذ عام 2000، وتم انتخابها لأول مرة كعضو فى مجلس النواب فى زنجبار عن مقعد خاص فى فس العام. - عينت وزيرة من قبل الرئيس الزنجبارى آنذاك أمانى عبيد كرومى. - كانت وجه تنزانيا فى معظم الاجتماعات الدولية. - تم انتخابها لعضوية الجمعية الوطنية بعد فوز ساحق فى عام 2010. - انضمت إلى مجلس الوزراء عام 2014. - فى نفس العام، تم انتخابها رئيسة للهيئة المكلفة بصياغة الدستور الجديد للبلاد. - اختارها الرئيس ماجوفولى، لمنصب نائب الرئيس قبل الانتخابات العامة فى البلاد لعام 2015، وأعيد انتخابها فى عام 2020.

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