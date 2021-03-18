اليونان تدرس تعديل إجراءات الإغلاق على خلفية تفشى كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "كاثمرينى" اليونانية، على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس، أن الحكومة اليونانية تخطط للإعلان عن بعض التعديلات المحدودة على القيود المفروضة على تحرك المواطنين خلال الأيام القادمة من أجل معالجة آثار الإغلاق الكامل، حتى مع تزايد الضغط على نظام الرعاية الصحية فى البلاد جراء تزايد أعداد المُصابين بفيروس كورونا فى المستشفيات.

وشهدت اليونان درجات متفاوتة من إجراءات الإغلاق على مدار أكثر من أربعة أشهر، فيما تواجه البلاد فى الوقت الراهن موجة ثالثة من تفشى وباء "كورونا".