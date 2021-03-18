انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الحج تكشف إمكانية استخراج التصريح أكتر من مرة والأعمار المسموح لها بالعمرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - صرحت وزارة الحج والعمرة بالسعودية بأنه يمكن استخراج تصريح للعمرة كل أسبوعين طبقا للتنظيم الحالي مشيرة إلى أن الأعمار المسموح لها بأداء العمرة من داخل السعودية طبقا لتعليمات وزارة الصحة السعودية من سن ثمانية عشر سنة إلى سن سبعون عاماً.

كما صرحت الوزارة بإمكانية الاستفادة من تطبيق «اعتمرنا» لإعادة أداء العمرة مرة آخري بعد وانتهاء مدة التصريح الذي يحملكما يمكن استخراج تصريح جديد في أقرب وقت إذا تم إلغاء التصريح السابق.

استخراج التصريح

كما أشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن فترة استخراج التصريح ممتدة حتى الثامن من شهر شعبان الحالي فقط، وهو ما يوافق نهاية مارس من السنة الميلادية، وأكدت الوزارة أيضًا على أن الإمكانية متاحة يوميا من خلال التطبيق «اعتمرنا»، ومتاح للمواطن اختيار خدمة النقل.

خدمة الحجز ومدى استيعاب المعتمرين في المرحلة الثالثة

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن عدم توافر خدمة الحجز حاليا لا يعنى الانتهاء وإنما يرجع لكثافة الضغط على التطبيق لكثرة أعداد المستخدمين والتقديم مستمر فمازالت المرحلة الثالثة للتقديم سارية والتي بدأت منذ أول نوفمبر من العام الماضي وهو ما يوافق الخامس عشر من ربيع الأول لعام 1442.

وتستوعب هذه المرحلة عشرون ألف معتمر وستون ألف مصلى في اليوم الواحد ونسبة مائة بالمائة من طاقة التشغيل وتم السماح للزوار بأداء الصلاة والعمرة وزيارة روضة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من داخل السعودية وخارجها والقدوم من خارج المملكة العربية السعودية يكون تدريجيا طبقا للدول التي تحددها وزارة الصحة والتي لا تشكل مخاطر صحية تتعلق بكورونا.