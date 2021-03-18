“التعليم السعودية” تعلن عن جدول رواتب الإداريين من الدرجة الأولى

جدول رواتب الإداريين يعد الأكثر بحثًا خلال الفترة الأخيرة، والذي قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عنه بعد إعلان الترقيات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والخدمة المدنية، في مطلع العام الجاري 2021 م.

ترقيات وزارة التعليم في السعودية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية يوم السبت المنعقد الموافق 10 من مارس 2021 م عن ترقية الموظفين الذين تقدموا للمفاضلة، حيث يتم الانتقال إلى الوظيفة الجديدة وطي الملف الخاص بالوظيفة القديمة تمامًا بدءً من قرار الترقية، وذلك بناءً على نص المادة رقم 58 من نظام الخدمة المدنية الصادر بناءً على المرسوم الملكي الذي يحمل رقم 318.

يقوم الموظف بإخلاء طرفه من الوظيفة السابقة من خلال الخدمة الذاتية في نظام فارس ، بالإضافة إلى عمل توثيق من خلال وزارة الموارد البشرية في غضون فترة لا تتجاوز 15 يوم.

جدول رواتب الإداريين من الدرجة الأولى في السعودية

يتكون جدول الرواتب التي أعلنت عنه الوزارة مؤخرًا من 15 درجة، تتراوح فيها الرواتب ما بين 3 آلاف ريال كحد أدنى وتصل إلى 21 ألف ريال كحد أقصى، وتتضح الرواتب الجديدة من خلال الجدول التالي:

الدرجة الوظيفية الراتب الشهري الدرجة الأولى 3 آلاف ريال سعودي الدرجة الثانية 3.430 ريال سعودي الدرجة الثالثة 3.945 ريال سعودي الدرجة الرابعة 4.530 ريال سعودي الدرجة الخامسة 5.240 ريال سعودي الدرجة السادسة 6.065 ريال سعودي الدرجة السابعة 7.010 ريال سعودي الدرجة الثامنة 8.000 ريال سعودي الدرجة التاسعة 9275 ريال سعودي الدرجة العاشرة 10,275 ريال سعودي الدرجة الحادية عشر 11.815 ريال سعودي الدرجة الثانية عشر 13435 ريال سعودي الدرجة الثالثة عشر 15180 ريال سعودي الدرجة الرابعة عشر 17. 15 ريال سعودي الدرجة الخامسة عشر 20. 855 ريال سعودي

بذلك نكون قد أوضحنا جدول رواتب الإداريين الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية مؤخرًا بعد الترقية.