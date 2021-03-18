هواتف شركة سامسونج الجديدة Samsung galaxy A52 وA72

هواتف شركة سامسونج الجديدة، شركة سامسونج واحدة من أبرز شركات الهواتف حول العالم وتقدم مجموعة رائعة من الهواتف والأجهزة الحديثة بمميزات ليس لها مثيل، ومن فترة لأخرى تعلن الشركة عن هواتف جديدة بمميزات جديدة للمستخدمين ولمحبي أجهزة سامسونج، وتم الإعلان عن هاتف Galaxy A52 4G و5G وGalaxy A72. مميزات جهاز Samsung A52 مميزات جهاز Samsung A52 نبدأ بمواصفات هاتف سامسونج جلاكسي A52: الهاتف شاشته أصغر من الجهازين الآخرين، وعبارة عن Super AMOLED ودقة الشاشة تصل إلى 1080 بكسل، وطبقة من Glass Gloria لحماية الشاشة.

وزن الهاتف 189 جرام.

البطارية تستمر حتى يومين كاملين.

الجهاز ضد الماء والغبار.

الكاميرا الرئيسية دقتها 64 ميجا بكسل وتعمل بتقنية Tetra-Binning.

تشغيل الوضع الليلي عند التصوير يعمل على جمع حوالي 12 إطار بصورة واحدة.

ومقاطع الفيديو يمكن تسجيلها بجودة تصل إلى 4K مع معدل 30 إطار في الثانية.

ويحتوي على كاميرا دقتها 12 ميجا بكسل بزاوية اتساع.

يتواجد اللون الأبيض والأسود والأزرق والبنفسجي من الجهاز.

يباع بسعر 350 يورو لجهاز سامسونج جلاكسي A52 4G أما جهاز سامسونج جلاكسي A52 5G فإن سعره 400 يورو. مميزات جهاز Samsung galaxy A72 مميزات جهاز Samsung galaxy A72 أما عن مواصفات هاتف Samsung galaxy A72 فهي: شاشة الهاتف أكبر من الهاتفين السابقين جلاكسي A52 4G و5G، حيث تصل إلى 6.7 بوصة، وسطوع الشاشة يصل إلى 800 شمعة.

وزن الهاتف حوالي 203 جرام.

من الجهاز نسخة 4G فقط حتى الآن.

وجود مستشعر لقراءة بصمات اليد في الشاشة.

الكاميرا الأمامية دقتها 2 ميجابكسل والكاميرا الرئيسية أو الخلفية 64 ميجابكسل و12 ميجا بكسل.

يسمح بتقنية البلوتوث، والقدرة على توصيل 2 سماعة لاسلكية في وقت واحد.

ألوان الهاتف اللون البنفسجي واللون الأسود واللون الأزرق واللون الأبيض.

سيتم توفير جهاز Samsung galaxy A72 قريبا بسعر 450 يورو. الوسوم

هواتف شركة سامسونج الجديدة، شركة سامسونج واحدة من أبرز شركات الهواتف حول العالم وتقدم مجموعة رائعة من الهواتف والأجهزة الحديثة بمميزات ليس لها مثيل، ومن فترة لأخرى تعلن الشركة عن هواتف جديدة بمميزات جديدة للمستخدمين ولمحبي أجهزة سامسونج، وتم الإعلان عن هاتف Galaxy A52 4G و5G وGalaxy A72. مميزات جهاز Samsung A52 مميزات جهاز Samsung A52 نبدأ بمواصفات هاتف سامسونج جلاكسي A52: الهاتف شاشته أصغر من الجهازين الآخرين، وعبارة عن Super AMOLED ودقة الشاشة تصل إلى 1080 بكسل، وطبقة من Glass Gloria لحماية الشاشة.

وزن الهاتف 189 جرام.

البطارية تستمر حتى يومين كاملين.

الجهاز ضد الماء والغبار.

الكاميرا الرئيسية دقتها 64 ميجا بكسل وتعمل بتقنية Tetra-Binning.

تشغيل الوضع الليلي عند التصوير يعمل على جمع حوالي 12 إطار بصورة واحدة.

ومقاطع الفيديو يمكن تسجيلها بجودة تصل إلى 4K مع معدل 30 إطار في الثانية.

ويحتوي على كاميرا دقتها 12 ميجا بكسل بزاوية اتساع.

يتواجد اللون الأبيض والأسود والأزرق والبنفسجي من الجهاز.

يباع بسعر 350 يورو لجهاز سامسونج جلاكسي A52 4G أما جهاز سامسونج جلاكسي A52 5G فإن سعره 400 يورو. مميزات جهاز Samsung galaxy A72 مميزات جهاز Samsung galaxy A72 أما عن مواصفات هاتف Samsung galaxy A72 فهي: شاشة الهاتف أكبر من الهاتفين السابقين جلاكسي A52 4G و5G، حيث تصل إلى 6.7 بوصة، وسطوع الشاشة يصل إلى 800 شمعة.

وزن الهاتف حوالي 203 جرام.

من الجهاز نسخة 4G فقط حتى الآن.

وجود مستشعر لقراءة بصمات اليد في الشاشة.

الكاميرا الأمامية دقتها 2 ميجابكسل والكاميرا الرئيسية أو الخلفية 64 ميجابكسل و12 ميجا بكسل.

يسمح بتقنية البلوتوث، والقدرة على توصيل 2 سماعة لاسلكية في وقت واحد.

ألوان الهاتف اللون البنفسجي واللون الأسود واللون الأزرق واللون الأبيض.

سيتم توفير جهاز Samsung galaxy A72 قريبا بسعر 450 يورو.

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