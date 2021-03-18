مواعيد عمل نقابة المهندسين وطريقة الاشتراك في النقابة

نقابة المهندسين هي عبارة عن هيئة مختصة بكافة الأمور المتعلقة بالأعمال الهندسية والمهندسين وكافة العاملين بهذا القطاع، فالكثير يرغب عن معرفة المزيد من التفاصيل التي تخص نقابة المهندسين بجمهورية مصر العربية وهذا ما سنوضحه خلال مقالنا هذا تابعونا.

مواعيد عمل نقابة المهندسين

يتساءل الكثير من الأشخاص حول المواعيد الخاصة بنقابة المهندسين وهي التي سوف نعرضها بشكل تفصيلي فيما يلي:

يبدأ دوام نقابة المهندسين من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، ويومي الخميس والجمعة عُطلة لهم.

يبدأ عمل النقابة يوم السبت من الساعة 9 صباحاً حتى 4:30 مساء.

دوام نقابة المهندسين يوم الأحد من الساعة 9 صباحاً إلى 8 مساء.

أما يومي الإثنين والثلاثاء للنقابة يبدأ العمل بها من 9 صباحاً حتى 4 عصراً.

ويوم الأربعاء يبدأ دوام نقابة المهندسين من الساعة 9 صباحاً حتى 8 مساءً.

أما في شهر رمضان الكريم يبدأ عمل نقابة المهندسين من الساعة التاسعة والنصف حتى الثانية والنصف مساءً ولكن طوال الأسبوع دون عُطلة.

المستندات المطلوبة للاشتراك في نقابة المهندسين لخريجي الجامعات والمعاهد الحكومية

هناك بعض الأوراق التي ينبغي أن تُقدم في حالة رغبة الأشخاص في الاشتراك في نقابة المهندسين المتمثلة فيما يلي:

صورة وأصل من شهادة التخرج الخاصة بالمتقدم الراغب في التسجيل في النقابة.

صورتان من البطاقة الشخصية للمتقدم سارية وغير منتهيه.

2 صورة شخصية مقاس 4*6 وتكون واضحة.

ضرورة عمل فيش وتشبيه جديد باسم نقابة المهندسين.

الاستعلام عن آخر سداد

تيسيراً على السادة المهندسين، أتاحت النقابة إمكانية الاستعلام عن آخر سداد إليكترونياً دون الحاجة للذهاب إلي مقر النقابة، وذلك عبر الخطوات التالية:

الذهاب إلى خدمة الاستعلام عن آخر سداد.

قم بكتابة رقم العضوية الجديد في الخانة الأولى.

يمكن كتابة رقم العضوية القديم بدلاً من الجديد ولكن في الخانة الثانية.

قم بالضغط على بحث.

في حال واجهتكم اي مشكلات يمكنكم الذهاب إلى مقر النقابة في المحافظة التابع لها، وذلك في مواعيد عمل نقابة المهندسين الرسمية.