تحديث جديد من واتساب صادم لمستخدمي هواتف أيفون القديمة

تحديث واتساب صادم لمستخدمي هواتف أيفون، يقوم واتساب بالبدء في تطبيق تحديث جديد في هذه الفترة حيث من المفترض أن يكون موعد تحديث واتساب الجديد في الخامس عشر من شهر مايو القادم، ويتم التمهيد لجميع المستخدمين الآن حيث كان الموعد المفترض لتطبيق تحديث واتساب في شهر فبراير الماضي، ومع انطلاق الشائعات حول التحديث الجديد تم تأجيل موعد التحديث، ولكن أشارت شركة واتساب أن التحديث الجديد لن يسمح لمستخدمي هواتف آبل بنظام تشغيل أقل IOS 9 باستخدام التطبيق أو تلقي رسائل أو إشعارات فيما بعد.

تحديث تطبيق Whatsapp الجديد

وتوضح شركة واتساب أن التحديث الجديد متعلق فقط بمشاركة بعض المعلومات والبيانات عن المستخدمين، ولكن لا تتعلق تلك المعلومات بالمعلومات الشخصية للمستخدم مثل الإطلاع على الرسائل بين طرفين، حيث تظل تلك الرسائل محمية ومشفرة ولا يمكن لطرف ثالث الإطلاع عليها حتى إذا كانت الشركة الرئيسية نفسها.

حيث عانت شركة واتساب الفترة الماضية كثيرًا بسبب الإشاعات حول هذا التحديث، وإمكانيته على نشر خصوصيات المستخدمين ومشاركتها مع فيس بوك، ولكن ما سوف يتم مشاركته هي فقط بعض المعلومات لإظهار الإعلانات التي المتعلقة بتلك المعلومات.

عدم استخدام تطبيق واتساب لهواتف آبل القديمة

حيث وفقًا للأخبار التكنولوجية الواردة من العديد من المصادر التكنولوجية وخاصةً موقع WABetainfo المختص بالإعلان عن أي تحديثات تخص شركة واتساب، أن التحديث الجديد سيسبب مشكلة لمستخدمي هواتف آبل بنظام تشغيل أقل من 9 حيث لن يسمح لهم باستخدام تطبيق واتساب مرة أخرى للدردشة أو غيره، حيث أوضح الموقع أن تطبيق Whatsapp ينوي بعزل النسخ القديمة من هواتف آيفون مستقبلًا مما تسبب في صدمة كبيرة لمستخدمي تلك الهواتف.

هواتف آبل القديمة

ولذلك أطلقت شركة واتساب نظام تشغيل 10 IOS 10 في شهر سبتمبر 2020 ويمكن استخدامه لأي هواتف قديمة وحديثة بعد تحميله، أما عن الأجهزة التي ستظل تعمل بنظام تشغيل أقل من 9 مثل iPhone 4s وفيما أقل سيتم قطع الخدمة عنهم.