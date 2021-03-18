تعديلات اللائحة التعليمية الجديدة ونصاب المعلم المتقدم

تعديلات اللائحة التعليمية الجديدة، وضعت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بعض من التعديلات في اللائحة الجديدة، حيث تختص تلك التعديلات برواتب الموظفين في القطاع التعليمي والدرجات الوظيفية وكذلك العلاوات والترقيات الجديدة، كما وأضافت الوزارة نسب نصاب كل معلم من حصصه الدراسية المقررة والإضافية في العام الدراسي.

النصاب التعليمي للمعلم

النصاب التعليمي للمعلم في مدارس السعودية هو عبارة عن الحصص التعليمية المعطاة للمدرس وكذلك الحصص الإضافية، حيث على المعلم الذي لم يكتمل نصابه أو حقه من الحصص التعليمية المقررة عليه استكمالها بحصص إضافية وذلك وفقًا للشروط والضوابط الخاصة بعملية التعليم، وفي تلك الحالة عند حصول المعلم على حصص تعليمية أكثر فإنه يستحق حصوله على المكافآت والشروط المحددة في اللائحة الجديدة.

وعملية نصاب المعلم يتم تحديدها وفق العديد من النقاط الهامة لاستكمال العملية التعليمية بطريقة سليمة، مثل التخطيط والتصميم والتقويم للمنظومة التعليمية، وكذلك إدارة الأنشطة التعليمية المقدمة للطلاب، والمشاركة في تطوير عملية التعليم والتطوير المهني.

اللائحة التعليمية الجديدة

وتنص تعديلات اللائحة التعليمية الجديدة على:

جميع العاملين في القطاع التعليمي يحولوا للنظام التعليمي الجديد.

تعديلات تخص مكافأة نهاية الخدمة.

تعديل لسلم رواتب الموظفين العاملين بوزارة التعليم.

مجموعة من التعديلات الجديدة الخاصة النقل والانتداب والترقية.

ترقية المعلمين للدرجات الوظيفية الأعلى.

جدول نصاب المعلمين التعليمي

وأوضحت وزارة التعليم السعودية عن جدول النصاب التعليمي للمعلمين في السعودية، حيث يتم من خلاله تحديد عدد الحصص الأسبوعية للمعلمين، ويختلف عدد تلك الحصص من معلم لآخر وفقًا لدرجته الوظيفية والنظام التعليمي، ويأتي النصاب التعليمي للعام والخاص كالتالي: