56 وفاة و 9535 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- سُجِّلت (9535) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (504,915) حالة.

• سُجّلت (56) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5553) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (19%)، مقارنة مع (20.12%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (50,180) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,317,747) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (5733) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (412,387) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (86,975) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (473) حالة، فيما غادرت (277) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3102) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2411) بنسبة إشغال (45%).

• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (671) بنسبة إشغال (53%).

• يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (357) بنسبة إشغال (30%).

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (4702) في محافظة العاصمة عمّان.

- (1213) في محافظة الزرقاء.

- (1186) في محافظة إربد، منها (90) في الرمثا.

- (541) في محافظة البلقاء.

- (306) في محافظة عجلون.

- (305) في محافظة الكرك.

- (267) في محافظة المفرق.

- (242) في محافظة مأدبا.

- (234) في محافظة العقبة.

- (219) في محافظة جرش.

- (180) في محافظة معان، منها (46) في البترا.

- (140) في محافظة الطفيلة.