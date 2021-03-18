أخبار اليمن : عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 121.8 مليون حالة

عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 121.8 مليون حالةكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات الإجمالية تجاوزت 121 مليونا و823 ألف إصابة، تعافى منهم 98 مليونا ونحو 209 آلاف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس مليونين و693 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المُعلنة، سجلت دول العالم أمس زيادة ملموسة في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وشبه استقراراً في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 528 ألف و845 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,712 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وبينما أصبحت البرازيل تتصدر دول العالم بتسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، لا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (550,649 وفاة)، والبرازيل (285,136 وفاة)، والمكسيك (195,908 وفيات)، والهند (159,250 وفاة)، وبريطانيا (125,831 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (30,294,798 إصابة)، والبرازيل (11,700,431 إصابة)، والهند (11,474,605 إصابات)، وروسيا (4,418,436 إصابة)، وبريطانيا (4,274,579 إصابة).

