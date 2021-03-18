الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير بندر بن ذعار

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء فى بيان الديوان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن ذعار بن تركى بن عبد العزيز بن تركى آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الجمعة فى مدينة الرياض". وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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