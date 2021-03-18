مصرع 30 حوثياً بنيران الجيش اليمنى فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وأفاد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الخميس، بأن أفراد قوات الجيش اليمنى استعادوا أسلحة خفيفة وذخائر متنوعة كانت بحوزة عناصر المليشيات.

يأتى ذلك بعد ساعات كسر قوات الجيش اليمنى هجوماً انتحارياً نفذته المليشيا على مواقع عسكرية فى هيلان، والذى تكبّدت فيه المليشيا أكثر من 60 قتيلاً وعشرات الجرحى وخسائر أخرى فى المعدات القتالية.