أخبار اليمن : دولة أوروبية تسجل أعلى إصابات بـ”كورونا” في شهرين

دولة أوروبية تسجل أعلى إصابات بـ”كورونا” في شهريناعلنت السلطات الألمانية اليوم، عن تسجيل نحو 17504 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية منذ 22 يناير الماضي، وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2.261.268.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في المانيا القول ارتفع عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 227 لتبلغ حصيلة الوفيات 74132.

وذكر المعهد أن ألمانيا تمر بموجة ثالثة من الجائحة بسبب تخفيف القيود في الأسابيع الماضية، مع انتشار سلالة متحورة من الفيروس أسرع انتشارا، وتوقع قفزة كبيرة في الإصابات في الأسابيع المقبلة.

وفي بلغاريا قال وزير الصحة البلغاري، كوستادين أنجيلوف، اليوم ، إن بلاده ستغلق المدارس والمطاعم والمراكز التجارية حتى نهاية مارس، حيث تواجه زيادة في الإصابات بفيروس كورونا أدت إلى زيادة الضغط على مستشفياتها.

وشهدت البلاد زيادة 40 بالمئة في الإصابات الجديدة على مدى الأسبوع الماضي، وسجلت اليوم 4201 إصابة .*وكالات

