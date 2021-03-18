تمديد إغلاق الحدود الكندية الأمريكية حتى 21 أبريل المقبل

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير السلامة العامة الكندى، بيل بلير، فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الخميس، بقاء القيود على السفر غير الضرورى سارية على الحدود الكندية الأمريكية لمدة شهر آخر على الأقل، ومد إغلاق الحدود أمام السفر غير الضرورى حتى 21 أبريل المقبل.

وقال: "سنواصل بناء قراراتنا على أفضل نصائح الصحة العامة المتاحة لإبقاء الكنديين فى مأمن من فيروس كورونا المستجد".

ويأتى التأكيد وزير السلامة العامة الكندى بعد أيام قليلة من إعلان رئيس الوزراء جستن ترودو، فى مؤتمر صحفى فى مونتريال، أن الحدود ستفتح "فى النهاية، ولكن ليس اليوم".

وتابع: "نحن جميعا حريصون على السفر مرة أخرى، لكننى أعتقد أننا جميعا سننتظر بصبر حتى يحين الوقت الذى يسمح لنا فيه الوضع الصحى بتخفيف القيود على الحدود دوليا سيكون هذا فى النهاية، ولكن ليس لليوم".

جدير بالذكر أنه قد مضى عام الآن منذ إغلاق الحدود الأمريكية الكندية، المزدحمة عادة، أمام السفر غير الضرورى، وذلك فى إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا.