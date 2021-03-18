أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أن لقاح أسترازينيكا غير مرتبط بالمخاطر الإجمالية المتزايدة للجلطات، وأن الفوائد تفوق المخاطر.
وجاء إعلان الوكالة الأوروبية بعد ساعات من إعلان وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، عن سلامة اللقاح.
وقالت الوكالة الأوروبية إن الأدلة لا تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 يسبب جلطات دموية، لكنها أضافت أن تحقيقا يجرى في نوع نادر جدا وخاص من تجلط الدم في أوردة المخ.
وكانت دول أوروبية قد علقت استخدام لقاح "أوكسفورد-أسترازينيكا" مؤقتا بعد الإبلاغ عن عدد محدود من الإصابات بجلطات دموية بين أشخاص حصلوا مؤخرا على جرعة من اللقاح.
ومن بين الدول التي علقت استخدامه ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وتحقق منظمة الصحة العالمية في هذه التقارير، وسبق أن قال أحد خبرائها لـ"دوت الخليج"، إنه لا يوجد دليل على ارتباط الجلطات أو الوفيات التي حدثت باللقاح نفسه.
كانت منظمة الصحة العالمية، أكدت أن فوائد لقاح "أسترازينيكا" تفوق مخاطره، موصية بمواصلة حملات التطعيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوروبا تصدر قرارها النهائي بشأن لقاح أسترازينيكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.