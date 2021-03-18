بوتن يدعو بايدن للحوار والأخير يتمسك بوصف "القاتل"

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الخميس، استعداده لإجراء حوار مباشر مع نظيره الأميركي جو بايدن حول العلاقات الثنائية والصراعات الإقليمية، بينما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بايدن غير نادم على وصف بوتن بالقاتل.
وذكر بوتن: "على روسيا والولايات المتحدة المحافظة على علاقاتهما"، داعيا بايدن لمواصلة النقاش بشكل مفتوح عبر الإنترنت، وحدد الرئيس الروسي يومي غد الجمعة والاثنين القادم "كتاريخين محتملين" للحوار المرتقب.
وجاءت دعوة بوتن في أعقاب وصف بايدن له بـ"القاتل"، متعهدا بجعله "يدفع ثمن أعماله".
ولكن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خرجت بتصريحات رسمية مفاجئة، الخميس، أن الرئيس الأميركي جو بايدن غير نادم على وصف نظيره الروسي فلديمير بوتين بأنه "قاتل".
وقالت ساكي لدى سؤالها عن احتمال أن يكون بايدن نادما على تصريحه، "كلا الرئيس أجاب بشكل مباشر على سؤال مباشر".
وأثار تصريح بايدن موجة غضب عارمة في روسيا، التي سارعت إلى استدعاء سفيرها لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف "للتشاور من أجل تحليل ما يتعيّن القيام به والغاية من العلاقات مع الولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن موسكو ستعامل إدارة الرئيس الأميركي على أنها لا ترغب في تحسين العلاقات بين البلدين.
وطالب عضو بارز في مجلس الدوما الروسي (البرلمان) واشنطن بتقديم اعتذار عن الوصف الذي أطلقه بايدن.
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