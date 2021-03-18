بالفيديو.. قطار ركاب هندي يسير عكسيا 35 كيلومترا

سار قطار ركاب هندي إلى الوراء مسافة 35 كيلومترا، في حادث مقلق لم يسفر عن إصابات جرى تسجيله في مقطع فيديو حقق انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب معلومات صحافية.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن "العطل الميكانيكي" أصاب خدمة القطارات من نيودلهي إلى تاناكبور بولاية أوتاراخاند، بعد أن استخدم السائق الفرامل لتجنب صدم حيوان على السكة.

وقالت شركة السكك الحديدية في وقت لاحق إن الحيوان المذكور كان بقرة.

وأفادت تقارير إعلامية أن القطار الخارج عن السيطرة سار في الخط المعاكس مسافة 35 كيلومترا تقريبا، لكن هيئة إدارة قطاع السكك الحديد لم تؤكد هذه المسافة على الفور.

وتسجل حوادث قطارات كثيرة في البلد الآسيوي العملاق الذي تعاني شبكاته الشاسعة لسكك الحديد وضعا مترديا في كثير من الأحيان، فيما لم تسفر حادثة الأربعاء عن أي إصابات.

وجاء في بيان صادر عن هيئة "نورث إيسترن" للسكك الحديد أن "حادثة" وقعت الأربعاء "بسبب اقتحام مواش" للسكة. ولم توضح كيف تمت السيطرة على القطار.

وقالت إن "القطار توقف بأمان قبل بلوغ باحة خاتما بمسافة قريبة. لم يحصل خروج عن السكة ونُقل جميع الركاب إلى تاناكبور بأمان" ، لافتة إلى تعليق عمل السائق والحارس.