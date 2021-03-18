التفاؤل بعد لقاء عون والحريري ينعش "الليرة"

بعد لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لبحث تشكيل الحكومة في بعبدا، انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، في لبنان، وسجل 10900 ليرة للشراء و11000 ليرة للبيع.

وكان سعر صرف الدولار قد ارتفع في السوق السوداء في لبنان، بعد ظهر الخميس، وسجل 12900 ليرة للشراء، و13 ألف ليرة للمبيع، قبل اللقاء الرئاسي.

وقال رئيس الحكومة المكلف في لبنان، سعد الحريري، الخميس، إن هناك "فرصة يوم الاثنين المقبل للتشاور وتشكيل الحكومة".

وجاء حديث الحريري بعد استقباله عصر اليوم من طرف رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في قصر بعبدا.

وعقب نهاية اللقاء، قال الحريري للصحفيين: "سنبحث مع عون مجددا تسريع تشكيل الحكومة"، مضيفا "هناك اجتماع مرتقب الاثنين المقبل مع الرئيس".

وأشار إلى أن "اجتماع الاثنين يهدف إلى للوصول الى تصور واضح عن الحكومة".

وذكر الحريري أنه "متمسك" بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين، مبرزا أن الهدف الأساسي لأي حكومة "هو وقف الانهيار".

وعلى حسابه الرسمي في تويتر، غرد الحريري قائلا: "الاجتماع اليوم للتخفيف من الاصطدام وتهدئة الامور وسأبقى صريحا والآن هناك فرصة يجب الاستفادة منها".