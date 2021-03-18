رئيس العراق: السلام مع إسرائيل "مرهون" بالحقوق الفلسطينية

استبعد الرئيس العراقي برهم صالح، في مقابلة خاصة مع "دوت الخليج" توقيع اتفاق سلام بين بلاده وإسرائيل، مؤكدا أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون تحقيق المطالب الفلسطينية.

وقال الرئيس العراقي إن "العراق ملتزم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة، ولن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون تحقيق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

وعند سؤاله عما يدور حاليا بين الأردن ومصر والعراق من تحركات في الآونة الأخيرة، أكد الرئيس العراقي أنه يجمع البلدان الثلاثة علاقات اقتصادية ورؤى مشتركة.

وأشار إلى أن العمل لا يزال جاريا على مجموعة مشاريع استثمارية بين مصر والعراق والأردن، تؤدي إلى ربط وتكامل اقتصاديات الدول الثلاث.

ووقعت مصر والأردن معاهدتي سلام مع إسرائيل منذ سنوات. وفي سبتمبر الماضي وقعت الإمارات والبحرين معاهدتي سلام أيضا مع إسرائيل، وقد تبعهما السودان لاحقا.

وكشف الرئيس العراقي أن ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزوران العراق "قريبا" من أجل متابعة المشاورات بشأن المشاريع المرتقبة بين البلدان الثلاثة.

الشأن الخليجي

وعن دول الخليج، قال صالح إن علاقة العراق مع دول الخليج في "تنام وتطور"، مؤكدا أن موقع العراقي جغرافيا يستدعي الحفاظ على هذه العلاقة.

وتطرق الرئيس العراقي إلى زيارته الأخيرة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، مؤكدا ان ناقش مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، سبل النهوض بواقع المنطقة من خلال الاستثمار والتكامل الاقتصادي.

وشدد صالح على أن "العراق بموقعه من دون توازن في علاقاته، وقراءة دقيقة لوضعه الجغرافي والسياسي، لن يكون ناجحا".

وأضاف أن "علاقات العراق مع إيران وتركيا مهمة جدا، لكن ارتكازه إلى عمقه العربي يعد عامل استقرار ليس فقط للعراق، وإنما لكل المنطقة".