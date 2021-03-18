الإفتاء السعودية : لقاح كورونا لا يُفسد الصيام

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المفتى العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن لقاح كورونا ليس مفطر للصيام. وقال آل الشيخ، رداً على سؤال، حول هذا الموضوع " الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لقاح كورونا ليس مفطر للصيام، لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، وهو لقاح يعطى عن طريق العضل فليس بمفطر ".

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