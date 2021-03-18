عاجل.. وكالة الأدوية الأوروبية: لقاح أسترازينيكا آمن ولا يتسبب فى تجلط الدم

جدة - نرمين السيد - أكدت وكالة الأدوية الأوروبية، مساء اليوم الخميس، أن الخلاصة النهائية تؤكد أن لقاح أسترازينيكا فعال وآمن، مشيرة إلى أنه لا دليل على وجود رابط بين لقاح أسترازينيكا وجلطات الدم.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، قالت وكالة الأدوية الأوروبية، إن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق أى مخاطر ثانوية محتملة. وأشارت وكالة الأدوية الأوروبية، إلى أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال دون استبعاد الآثار الجانبية.

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