البيت الأبيض: بايدن لا يندم على وصف بوتين بالقاتل

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد توعد نظيره الروسى بدفع "الثمن"، نتيجة تدخل الأخير فى الانتخابات الأمريكية.

وقال بايدن فى لقاء لشبكة ABC الأمريكية:" بوتين "سيدفع ثمن" تدخله فى الانتخابات الأمريكية، مضيفا: أعتقد أن فلاديمير بوتين قاتل.

ورد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، على وصف نظيره الأمريكى جو بايدن له بالقاتل قائلا: "أتمنى له الصحة.. الناس ترى فى غيرها ما هى عليه.. القاتل هو من يصف الآخر بذلك".

واقترح بوتين على نظيره الأمريكى، جو بايدن، إجراء محادثات ثنائية على الهواء مباشرة، مشددا على ضرورة الاحتفاظ بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة.