إيطاليا تعلن استئناف التطعيم بأسترازينيكا بدءا من الغد

جدة - نرمين السيد - وكانت إيطاليا أعلنت قبل أيام، عن تعليقها تطعيم المواطنين، بلقاح أسترازينيكا، بعد أنباء عن تسببه فى حدوث تجلط بالدم، الأمر الذى نفته منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأدوية الأوروبية، ووكالة الدواء البريطانية، اليوم الخميس، مؤكدة أن "أسترازينيكا" آمن وفعال، ولا علاقة له بتجلط الدم.

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