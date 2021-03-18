نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت عبر وزارة التجارة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز موعد جمعية تعاونية بالكويت للتسوق الغذائي لشهر مارس 2021 خلال الساعات الماضية تزداد محركات البحث بشكل واسع على حوجل من جانب المواطنين الكويتيين والوافدين داخل المدن الكويتية لحجز موعد جمعية تعاونية لشراء كل مستلزمات المنزل من مواد غذائية مثل اللحوم والأسماك ودواجن وغير ذلك وملابس وأشياء اخرى مختلفة ويتزايد إقبال المواطنين الكويتين على الحجز خاصة بعد فرض السلطات الكويتية تطبيق حظر التجوال على المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا و ويأتي ذلك حرصا منها على سلامة المواطنين تابعوا معنا من خلال السطور الأتية:للحصول على رابط وزارة التجارة و طرق الحصول على موعد الجمعية التعاونية الكويتية للتسوق بعد ما أتاحت وزارة التجارة والصناعة الكويتية خدمة التصويت الإلكتروني.

رابط حجز موعد الجمعية التعاونية بالكويت

من خلال رابط حجز موعد الجمعية التعاون والتسوق الغذائي يستطيع المواطنين والوافدين في جميع أنحاء و أرجاء الكويت الحصول على موعد للتسوق الغذائي بالجمعية التعاونية بالكويت وجاءت هذه الإجراءات في ظل استمرار تفشي وباء فيروس كورونا الذي ظل في البلاد وسوف تستمر فترة الحظر من شهر مارس وحتى شهر أبريل المقبل من هذا العام على الأقل وسوف تكون ساعات الحظر اليومية من بداية الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءا بتوقيت دولة الكويت وفي ظل ذلك الحظر حرصت وزارة التجارة والصناعة الكويتية بالتعاون مع وزارة الداخلية على ضرورة توفير كافة المنتجات والمستلزمات المنزلية للمواطنين والوافدين من السلع الغذائية وغير ذلك في الجمعيات التعاونية التي يجتاحها كافة الأفراد.

خطوات الحصول على حجز موعد بالجمعية التعاونية الكويتية

يمكنك حجز موعد في الجمعية التعاونية الكويتية للتسوق الغذائي عبر موقع وزارة التجارة والصناعة برقم الهوية وذلك عبر اتباع الخطوات الأتية:

أولا قم بالتوجه لزيارة موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتية. قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية. قم باختيار خانة أستمارة حجز موعد جمعية تعاون للزيارة. قم بتحديد سبب الحجز. قم بتسجيل كافة البيانات من رقم الهوية أو رقم الإقامة بالكامل. قم بإدخال البريد الإلكتروني ورقم الهاتف للتسوق. ثم قم بالضغط على أيقونة تأكيد حجز للتسوق من خانة فترة الحجز. قم بالضغط على خانة استخراج موعد وتحديد الموعد والتاريخ بعد تسجيل كل الخطوات بطريقة صحيحة. من خلال الخطوات السابقة والتي تمت بشكل صحيح سوف تقوم الجهات المعنية بالتأكيد على موعد الزيارة و بإمكانك طباعة الباركود الخاص بك، ويجب طباعته حرصا على استخدامه أثناء الذهاب لشراء مستلزماتك من الجمعية والذي سوف يتم تقدمية للتسوق الغذائي من خلال الجمعيات التعاونية، كما يتم استخدام الباركود أثناء الذهاب إلى الجمعية وهذا بمثابة تصريح للدخول والخروج على أبواب الجمعية التعاونية، وفيه حالة مواجهة أي مشكلات أو عقابات تحيل بينكم وبين الحجز الرجاء ترك استفساراتكم بالأسفل حتى نقوم بالتواصل معكم وحل كل المشكلة بقدر الإمكان.

والى هنا عزيزي القارئ وصلنا إلى نهاية هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري وقدمنا فيه رابط موقع وزارة التجارة والصناعة الكويتية و خطوات حجز موعد الجمعية التعاونية للتسوق الغذائي.