نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة رئيس تنزانيا جون ماغوفولي في ظروف غامضة تعرف على التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الحكومة التنزانية عن وفاة رئيس تنزانيا جون ماغوفولي أمس يوم الاربعاء 17 مارس 2021 عن عمر يناهز ال61 عاما، تعرف معنا عن المزيد من التفاصيل والمعلومات حول الرئيس التنزاني الراحل جون ماغوفولي.

التفاصيل حول وفاة رئيس تنزانيا جون ماغوفولي

قامت نائبة الرئيس التنزاني الراحل سامية صولو حسن يوم أمس الأربعاء الموافق 17 مارس 2021 بالإعلان عن وفاة الرئيس التنزاني جون ماغوفولي رسميا، وكان في تفاصيل الإعلان أن رئيس تنزانيا جون ماغوفولي قد توفي إثر مرض في القلب، وقد توفي رئيس تنزانيا في الساعة السابعة مساءا بتوقيت دار السلام، وتوفي أثناء تلقيه العلاج في مستشفى مازينا في دار السلام.

وقامت المعارضة في تنزانيا في التشكيك في خبر سبب وفاة رئيس تنزانيا جون ماغوفولي، حيث يقال أن الرئيس قد أصيب بفيروس الجائحة العالمية وتوفى على أثرها وكان يتلقى العلاج في كينيا وليس دار السلام العاصمة التنزانية، وهذا وفقا لما قاله زعيم المعارضة التنزانية.

وقد كان آخر ظهور رسمي لرئيس تانزانيا جون ماغوفولي في حفل رسمي من حوالي أسبوعين، وأثار غيابه بعدها قلق الشعب التنزاني والكثيرين حيال حالته الصحية.

من هو رئيس تنزانيا جون ماغوفولي

رئيس تنزانيا الراحل هو جون ماغوفولي، وقد كان سياسي مسيحي كاثوليكي، وقد كان حاصل على الدكتوراه في الكيمياء، وقد شغل منصب وزير الأراضي والمستوطنات البشرية ب2006، ثم شغل منصب وزير الثورة الحيوانية والسمكية عام 2008، ثم شغل منصب وزير الأشغال من 2010 حتى 2015.

وقد قام جون ماغوفولي بالترشح للرئاسة عن حزب الثورة التنزاني، وقد فاز بالانتخابات وشغل منصب رئيس تنزانيا من 2015 حتى 17 مارس 2021 بسبب وفاته.

وقد أعلن في 17 مارس 2021 بشكل رسمي عن وفاة رئيس تنزانيا جون ماغوفولي إثر مشاكل بالقلب أثناء تلقيه العلاج في مشفى بالعاصمة التنزانية دار السلام.