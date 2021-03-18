نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن خطوات حجز موعد جمعية تعاونية بدولة الكويت 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن خطوات حجز موعد جمعية تعاونية بدولة الكويت عبر موقع وزارة الصناعة والتجارة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد والعالم اجمع قد فرضت السلطات الكويتية حظر التجوال على المواطنين والوافدين وتم الأخذ بهذا الحظر من تمام الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا من يوم الاثنين الموافق 7 مارس الجاري. كما سعت الحكومة الكويتية إلي توفير موعد حجز في الجمعية التعاونية الكويتية للمواطنين حرصا منها على سلامة المواطنين دون تكدس أو ازدحام وذلك خلا دخولهم الجمعية التعاونية والمحلات والسوبر ماركت الحكومية بنظام وترتيب وموعد حجز مسبق إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة الكويتية.

الاستعلام عن خطوات حجز موعد جمعية تعاونية بدولة الكويت 2021

عندما علم المواطنين بدوله الكويت بفرض حظر التجوال بجميع مدن دولة الكويت سارعوا المواطنين والوافدين إلى البحث عبر شبكات الأنترنت و التواصل الاجتماعي عن رابط موقع وزارة التجارة والصناعة بالكويت وخطوات حجز موعد مسبق بجمعية تعاونية وذلك من خلال الخطوات الأتية:-

أولا يتوجب عليك الدخول عبر موقع وزارة الصناعة والتجارة الكويتي. قم بتحديد سبب الحجز. قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة منك مثل الاسم والعنوان ورقم الهوية المدنية. قم بتسجيل الموعد من حيث الوقت والتاريخ المناسب لك. سوف يظهر أمامك على الشاشة خانات بها نظام حجز مواعيد التسوق قم بملئها. قم بالنقر على أيقونة تأكيد حجز موعد جمعية تعاونية. انتظر قليلا حتى يتم الرد عليك. سوف يظهر أمامك باركود خاص بك. قم بطباعة باركود التسوق الغذائي بموعد لاستخدامه على أبواب جمعيات الكويت التعاونية.

الاستعلام عن رابط حجز موعد جمعية تعاونية بدولة الكويت 2021

حتى يتمكن المواطنون والوافدين منه قضاء متطلباتهم المنزلية من مستلزمات غذائية أو صناعية أو ملابس أو غير ذلك قد أتاحت دولة الكويت موقع إلكتروني تابع لوزارة التجارة والصناعة لمن يرغب في الحصول على منتجات من جمعية تعاونية فيجب حجز موعد مسبق بجمعية تعاونية وجاء وذلك خوفا منها على سلامة المواطنين وقد تم هذا الحظر من بداية شهر مارس الحالي وسوف ينتهي في بداية شهر أبريل على الأقل.

قد انتهينا من هذا المقال بعد ما قدمنا لحضرتكم توضيح كامل عن كيفية الدخول على موقع وزارة التجارة والصناعة وخطوات حجز موعد مسبق بجمعية تعاونية بدولة الكويت لقضاء كافة مستلزمات المواطنين.