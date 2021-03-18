دوت الخليج :- شارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأربعاء، عبر آلية الاتصال المرئي في جلسة حوارية نظمها مجلس الشؤون الدولية الأمريكي بالتعاون مع جامعة بيلور في ولاية تكساس وبحضور مجموعة من السياسيين والأكاديميين والاقتصاديين ونشطاء المجتمع المدني في الولايات المتحدة.

وتطرق الصفدي إلى التطور الذي تشهده الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأمريكية في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية وغيرها وسبل تعزيزها والبناء عليها. وأكد الصفدي صلابة هذه الشراكة والتنسيق المستدام بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية بهدف حل الأزمات في المنطقة ومحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادي.

--(بترا)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصفدي يؤكد صلابة الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.