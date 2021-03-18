جونسون : لقاح أسترازينيكا آمن وسآخذ جرعتى منه غدا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إن لقاحى شركتى "أسترازينيكا" و"فايزر" المضادين لكورونا آمنان، وإنه من المقرر أن يحصل على جرعة من لقاح "أسترازينيكا" غدا الجمعة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وخلال حديثه فى مؤتمر صحفى، أكد جونسون أن "لقاح أكسفورد آمن ولقاح فايزر آمن. الشيء غير الآمن هو الإصابة بفيروس كورونا، لهذا من المهم جدا أن نتلقى جميعا اللقاح بمجرد أن يحين دورنا". وأضاف "سأتلقى شخصيا التطعيم غدا، والمركز الذى سأتوجه إليه يستخدم حاليا لقاح أكسفورد-أسترازينيكا... وهذا هو ما سأحصل عليه". وكانت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية فى بريطانيا أعلنت فى وقت سابق من اليوم أنها لم تحدد أى أدلة تشير إلى أن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" يسبب جلطات دموية.

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