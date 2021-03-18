فرنسا تعلن استئناف التلقيح بأسترازينيكا .. وإغلاق فى باريس لمدة شهر

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أعلن رئيس الوزراء الفرنسى، جان كاستيكس، فرض إغلاق فى باريس لمدة شهر بسبب فيروس كورونا. وقالت وسائل إعلام فرنسية، أن رئيس الوزراء جين كاستيكس، سيتلقى جرعة من لقاح أسترازينيكا غدا الجمعة. وأكدت هيئة الدواء الأوروبية، فى تقرير لها، اليوم الخميس، أن لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا، آمن وفعال، مشددة على أنه لا علاقة له بحدوث تجلط بالدم، وهو ما جاء مؤيدا مع تصريحات منظمة الصحة العالمية حول فعالية وآمان لقاح أسترازينيكا.

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