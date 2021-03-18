إسرائيل : لدينا آلاف الأهداف لحزب الله لن نتردد بمهاجمتها

جدة - نرمين السيد - اعتبر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى، أفيف كوخافى، أن "لبنان بات أسيرًا بيد حزب الله"، محذرا من أن لدى الجيش الإسرائيلى "بنك من آلاف الأهداف لحزب الله لن يتردد بمهاجمتها."





وقال كوخافى، على هامش زيارته برفقة الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين إلى باريس، "لبنان بات أسيرًا بيد حزب الله، على الصعيد الأمنى، بحيث فقد السيطرة على السياسة الأمنية والدليل على ذلك هو أنه عاجز عن تنفيذ القرار 1701".

وأضاف: "يمتلك حزب الله اليوم آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية المتواجدة فى قلب الأحياء السكنية وموجهة لإلحاق الأذى بالمواطنين الإسرائيليين"، حسبما أفادت صحيفة "العين" الإماراتية.

وحذر من أن "الجيش الإسرائيلى سيقوم بما يجب للحيلولة دون ذلك".

وقال كوخافى بهذا الصدد: "يمتلك الجيش الإسرائيلى بنكا من آلاف الأهداف التى تزداد أسبوعيًا ويمتلك القدرات الواسعة لتدميرها".

وأضاف: "لن نتردد بمهاجمة هذه الأهداف يوم الحرب، فى كل مكان تتواجد فيه الأسلحة، أو العدو أو أى من البنى التحتية المساعدة للعدو".

وتابع كوخافى: "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تغيير الوضع هى كما دولة لبنان تتحمل مسؤولية كاملة عن كل عمل أو فعل يقدم عليه حزب الله ضد مواطنى دولة إسرائيل".

وكان كوخافى رافق الرئيس الإسرائيلى بجولة شملت ألمانيا والنمسا وفرنسا ركزت على حزب الله وإيران.