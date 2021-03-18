مخالب الصقر 3.. انطلاق مناورات بين القوات السعودية والأمريكية

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم، الخميس، مناورات التمرين المشترك، مخالب الصقر 3، بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة العربية السعودية.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن التمرين يهدف إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين. وأضاف البيان: "يهدف التمرين، أيضًا، إلى تبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أى تهديدات خارجية".

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