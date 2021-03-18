رئيس البرلمان العربى: نرفض تعنت إثيوبيا فى مفاوضات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أدان عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، التصريحات الأخيرة التى أدلى بها وزير المياه والرى والطاقة فى إثيوبيا، والتى عكست إصرار إثيوبيا على تنفيذ الملء الثانى لسد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل السد.





كما أكد رفضه التام لهذا التعنت غير المبرر فى الموقف الإثيوبى، لما سيترتب عليه من أضرار جسيمة ستلحق بكل من مصر والسودان، اللتان تعتمدان على نهر النيل بشكل شبه كامل فى توفير احتياجاتهما المائية.

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن تأييده التام للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، والتى أكدت فيه رفض استخدام المسئولين الإثيوبيين لغة السيادة فى أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، باعتبار أن الأنهار الدولية هى ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها، ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعى لاحتكارها بأى حال من الأحوال.

كما أكد "العسومى" دعم البرلمان العربى الكامل لموقف جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، بشأن ضرورة انخراط المجتمع الدولى فى مفاوضات سد النهضة من خلال الآلية الرباعية التى اقترحتها الدولتان، والتى تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، لبدء جولة جديدة من المفاوضات يتم خلالها التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف.

وطالب رئيس البرلمان العربى أثيوبيا بالابتعاد التام عن سياسة فرض الأمر الواقع أو القيام بإجراءات أحادية الجانب، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ وصريح للالتزامات والاتفاقيات الدولية الموقعة بين الدول الثلاث، ولكافة القواعد والقوانين الدولية التى تنظم استخدام الأنهار الدولية، ومنها نهر النيل.

وأعاد "العسومى" التأكيد على دعم البرلمان العربى الكامل، وتضامنه التام مع كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، فيما يتخذانه من إجراءات لعدم المساس بحصتهما القانونية والتاريخية الثابتة فى مياه نهر النيل، وحفظ أمنهما المائى الذى يشكل جزءً لا يتجزأ من الأمن القومى العربى.