العطلات الرسمية لسلطنة عمان 2021 والإجازات

العطلات الرسمية لسلطنة عمان ، يبحث الكثير من المقيمين والمواطنين سواء العاملين بالقطاع الخاص أو العام وأيضا طلاب الجامعات والمدارس، بالوقت الحالي عن العطلات والإجازات الرسمية في سلطنة عمان، وسنوضح كافة العطلات بسلطنة عمان في مقالنا التالي على موقع ثقفني.

العطلات الرسمية لسلطنة عمان

تقوم سلطنة عمان بمنح المواطنين والمقيمين بها وطلاب الجامعة والمدارس الإجازات والعطلات الرسمية مثل أي دولة أخري وتلك الإجازات تمنح للعاملين سواء بالقطاع الخاص أو العام للعاملين بالإدارة التعليمية، والعطلات تكون بمناسبة دينية أو ذكري وطنية وينتظر كافة الناس تلك الأيام بفارغ الصبر، وتلك الأيام تكون مدفوعة الأجر ولا تخصم الدولة أي مبلغ مالي من رواتب العالمين بالقطاع الخاص أو العام أو التعليمي.

الإجازات الرسمية في سلطنة عمان

تبدأ العطلات الرسمية والإجازات في سلطنة عمان بشهر مارس وذلك يوم 11 من شهر مارس وتكون الإجازة بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج وكان ذلك يوم الخميس الماضي.

وبعدها تأتي إجازة عيد الفطر المبارك وهو يوم الخميس الموافق 13 من شهر مايو 2021 وتنتهي تلك الإجازة في 16 من مايو.

ويأتي بعدها الاحتفال بعيد الأضحى وتبدأ الإجازة من يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو وتنتهي في يوم الجمعة الموافق 23 يوليو.

وتعطي الحكومة العمانية يوم الجمعة 23 يوليو من كل شهر إجازة رسمية لأنه يوافق يوم النهضة العمانية.

كما تمنح الحكومة العمانية المواطنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم 9 من شهر أغسطس وذلك للاحتفال برأس السنة الهجرية.

وتحل ذكري المولد النبوي الشريف في يوم الثامن عشر من شهر أكتوبر ويكون ذلك اليوم أجازة لكل العمال والطلاب.

ويوم الثامن عشر من شهر نوفمبر وتحتفل فيه سلطنة عمان بيومها الوطني وهو يعد من أهم الإجازات التي تمنحها الحكومة العمانية للمواطنين.

أهم الأماكن بسلطنة عمان لقضاء الإجازات بها

تحتوي سلطنة عمان على الكثير من الأماكن الرائعة والمميزة لقضاء العطلة بها والاستمتاع بالوقت ومن تلك الأماكن حصن مطرح وهي تتواجد في مسقط وبني ذلك المكان بالقرن السادس عشر وهو يمتاز بطلته على شاطئ البحر، وهناك الجبل الأخضر، وحديقة القرم الطبيعية، وسوق صحار التاريخي وغيرهم.