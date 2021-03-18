مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية

جدة - نرمين السيد - وقال المجلس إن التصعيد الحالى فى مأرب يعرض مليون نازح لخطر جسيم ويهدد الجهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وشدد أعضاء المجلس فى بيان "على الحاجة لتهدئة الوضع من قبل الجميع، بما فى ذلك الوقف الفورى للتصعيد من قبل الحوثيين فى مأرب". كما أنهم أدانوا "استخدام الجنود الأطفال فى مأرب".
وأعرب أعضاء المجلس عن "قلقهم بشأن الوضع الاقتصادى والإنسانى الصعب فى اليمن"، وشددوا على أهمية تيسير المساعدات الإنسانية وحركة سفن الوقود إلى ميناء الحديدة.
ودعا المجلس كافة الأطراف لوقف القتال بشكل فورى بما فى ذلك الهجوم على مدينة مأرب شمالى البلاد والعمل مع المبعوث الأممى الخاص مارتن جريفيث للتفاوض بدون شروط مسبقة حول وقف إطلاق النار.
يأتى ذلك فيما يواصل الحوثيون محاولاتهم اقتحام مدينة مأرب منذ أكثر من شهر، إلى جانب قصف مناطق سعودية بشكل شبه يومى.
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