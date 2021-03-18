وزير النقل السودانى يعرض على حمدوك المشاريع المتفق عليها مع مصر

جدة - نرمين السيد - استعرض رئيس مجلس الوزراء السودانى، الدكتور عبد الله حمدوك، مع وزير النقل السودانى، المهندس ميرغنى موسى، نتائج اجتماعات الأخير خلال الزيارة التى رافق فيها حمدوك، إلى مصر، حيث قدَّم شرحاً حول ما تم الاتفاق عليه من مشاريع ثنائية تتعلق بتطوير قطاع النقل بالسودان.





وأكد حمدوك، لدى لقائه اليوم الخميس، المهندس ميرغنى موسى، الدور الحيوى الذى يلعبه قطاع النقل فى تحقيق الرؤية التنموية الشاملة بالبلاد، واستمع إلى أهم التحديات التى تواجه قطاع النقل، مؤكداً حرصه على تذليل كل العقبات التى تواجهه. وقدَّم وزير النقل عرضاً لرئيس مجلس لمختلف التعقيدات التى تواجه قطاع النقل عبر ميناء بورتسوان، والسكة الحديد، والاحتياجات اللازمة لحل هذه الإشكالات لتسهيل انسياب الصادرات والواردات.

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