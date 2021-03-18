قائد الجيش الباكستاني: مستعدون للتعاون مع الهند من أجل تحقيق السلام 

دعا قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا، الهند إلى "نسيان الماضي والسير قدما" نحو إقامة تعاون بين البلدين، وذلك بعد إعلان وقف مشترك لإطلاق النار بين البلدين الشهر الماضي.
وشدد باجوا على أن "العبء يقع على عاتق الهند لخلق بيئة مواتية" قائلا إن لواشنطن دورا تلعبه في إنهاء الصراعات الإقليمية.
وأضاف جاويد باجوا، في كلمة أمام مؤتمر بإسلام أباد يستهدف تسليط الضوء على السياسات الأمنية الجديدة للحكومة الباكستانية "نرى أن الوقت حان لنسيان الماضي والتطلع للأمام، لكن جارتنا (الهند) سيكون عليها خلق بيئة مواتية لا سيما في كشمير التي تحتلها الهند".
وخاضت باكستان والهند، وهما دولتان تمتلكان السلاح النووي، ثلاثة حروب، وتصاعدت حدة التوتر بينهما بشكل خطير في 2019 حين تبادلتا القصف الجوي عبر الحدود.
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