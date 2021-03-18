أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه مع رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هندريك دامز، اليوم الخميس، عن استعداد روسيا لإجراء حوار بناء ومتساو في مجلس أوروبا.
وجاء في بيان الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني: "تم إيصال التقييمات الروسية للوضع المثير للقلق في مجلس أوروبا، إلى المحاور، وخاصة في الجمعية البرلمانية. وتم التأكيد مجدداً انفتاح الجانب الروسي لحوار بناء ومتساو وخال من منطق المعايير المزدوجة، من أجل استعادة دور مجلس أوروبا كأداة رئيسية لتعزيز وحدة الشعوب الأوروبية وفقاً للمادة الأولى من ميثاقها".
وأضاف البيان: "تم لفت الانتباه إلى مشكلة الحصار المائي لشبه جزيرة القرم كجريمة إنسانية وعقاب جماعي لسكان شبه الجزيرة. والحاجة إلى تكثيف الجهود لضمان حقوق الأقليات القومية، بما في ذلك التعليم بلغتهم الأم، وحرية الوصول إلى المعلومات، وحل مشكلة عدم المواطنة، وزيادة التعاون بشكل عام في مجال الصحة خاصة في مكافحة جائحة كورونا".
هذا وقام دامز بزيارة عمل إلى موسكو يومي 15 و16 مارس الجاري، بدعوة من الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية.
من جانبه أعلن نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بيوتر تولستوي، في وقت سابق، أن رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، هندريك دامز، وعد باتخاذ تدابير فورية في قضية انتهاك حقوق الصحفيين الناطقين بالروسية في لاتفيا، وتذكير الحكومة اللاتفية بالالتزامات "التي أخذتها على عاتقها من خلال الانضمام إلى مجلس أوروبا".
يذكر أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هي واحدة من الأجهزة القانونية لمجلس أوروبا، وهي منظمة دولية مكرسة لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وتشرف على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف يؤكد استعداد بلاده لإجراء حوار بناء ومتساو في مجلس أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.