 السويد تعلن وفاة امرأة بعد تطعيمها بلقاح ”أسترازينيكا” 

أعلنت السلطات السويدية، اليوم الخميس، وفاة امرأة بعد تطعيمها بلقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.
أعلنت وكالة المنتجات الطبية في البلد الأوروبي، أن المرأة كانت في صحة جيدة، لكنها توفيت بعد أسبوع من تطعيمها باللقاح، بحسب "رويترز".
وأوضحت رئيسة إدارة سلامة الدواء في الوكالة، فيرونيكا آرثرسون، في مؤتمر صحفي، أن هذه حالة تجلط دم في الشرايين والأوردة ونزيف حاد.
وذكرت المسؤولة السويدية أن هذه الحالة تمثل محور تحقيق هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت السويد اليوم أنها ستمدد تعليقها للقاح أسترازينيكا حتى الأسبوع المقبل.
وذكرت هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أنها ما زالت على قناعة بأن فوائد لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا تفوق مخاطره.
يأتي ذلك بعد تحقيق في تقارير حول حدوث تجلط للدم دفعت أكثر من 12 دولة حول العالم لتعليق استخدام اللقاح.
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