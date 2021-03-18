بوتين يعلن استعداده للتباحث مع بايدن في عدة أمور 

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، استعداده لبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، وأمور ومواضيع أخرى استراتيجية وإقليمية.

وقال بوتين على أثير قناة "روسيا-24"، ردا على سؤال حول مستقبل الحوار مع نظيره الأمريكي، إنه ينبغي عليهما مواصلة العلاقة حتى "لا يتشاجرا غيابيًا". واقترح على بايدن مواصلة النقاش على الهواء مباشرة في الأيام المقبلة.

وأضاف في هذا السياق "يمكننا أن نتحدث عن العلاقات الثنائية، وعن الاستقرار الاستراتيجي، وعن حل النزاعات الإقليمية، هناك الكثير منها، ولن أسرد جميعها هنا، وعن المشاكل الأخرى التي تواجهها البشرية اليوم، و أعني، من بين أمور أخرى، مكافحة الجائحة".

وفي معرض حديثه عن انتشار جائحة كورونا، ذكر الرئيس الروسي أن الوضع في الولايات المتحدة في هذا المجال، كما هو معروف، ليس بالأمر السهل.

وشدد في في هذا الصدد على أنه "إنهم [يقصد الأمربكيون] ما زالوا بعيدين عن حل هذه القضايا. نحن نتقدم إلى الأمام بثقة أكبر، ولدينا شيء نتحدث عنه، ونقاسمه معهم. لكني أكرر مرة أخرى: شريطة أن تكون محادثة صادقة مباشرة، في الواقع، على أثير مباشر".

وكان بوتين، قد ذكر بأن هناك ضرورة لمزيد من الحوار مع نظيره الأمريكي، داعيا إلى مواصلة الحديث المباشر، على الهواء مباشرة في الأيام المقبلة.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في ردها على عرض بوتين لبايدن اليوم، بأن الرئيس بايدن أجرى محادثات مع نظيره الروسي بالفعل، وهناك الكثير من القادة الذين لم يتحدث معهم بعد.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن في مقابلة بثتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية" الأخيرة مشيرا إلى أن ذلك "سيتحقق قريبا".

ورد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على نظيره الأمريكي، جو بايدن، الذي وصفه "بالقاتل"، ناصحا إياه النظر في المرآة، مشيرا إلى أن كل إناء ينضح بما فيه، داعيا له بالصحة.

وقال الناطق باسم الرئاسة دميتري بيسكوف للصحفيين، تعليقا على كلام الرئيس الأمريكي: "لن أطيل في الرد على ذلك. سأقول فقط إن هذه التصريحات سيئة للغاية لرئيس الولايات المتحدة، إنه بالتأكيد لا يرغب بتحسين العلاقات مع بلدنا، وسننطلق من هذا".

وقال بوتين في محادثته مع سكان القرم وسيفاستوبول ردا على ذلك: على الولايات المتحدة أن تحسب حسابًا لروسيا.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الرئيس جو بايدن، غير أسف على تصريحاته ضد نظيره الروسي فلاديمير بوتين التي وصفه فيها بـ"القاتل"، لافتة إلى تمسك واشنطن بالطرق الدبلوماسية في التعامل مع موسكو.

وحول التدخل المزعوم لروسيا في الانتخابات الأمريكية، أكدت ساكي أن "هناك تحقيقات جارية بخصوص احتمال التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020".