العراق يقرر اعادة فتح المساجد والحسينيات في عموم البلاد

قررت الحكومة العراقية إعادة فتح المساجد أمام المصلين في عموم البلاد، مع الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، الخميس، إعادة فتح المساجد ودور العبادة، مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد.
وجددت اللجنة العليا دعوتها للمواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي والاستمرار في توخي الحذر والحيطة.
وكانت اللجنة العليا للسلامة الوطنية في العراق قد فرضت الحظر الجزئي مجددا في البلاد، بعد أن وصل الوضع الوبائي في البلاد إلى حد مقلق.
كما تقرر فرض غرامات على كل فرد لا يرتدي الكمامة، إلى جانب إجراءات وقائية شملت منع التجمعات.
وسجل العراق أكثر من 661 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها نحو 13 ألف حالة وفاة.
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