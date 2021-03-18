بايدن يعد "الحالمين" بتسهيل الحصول على الجنسية

حث الرئيس الأميركي جو بايدن المشرعين في الكونغرس على إقرار التشريعين الجديدين الخاصين بالهجرة، وعلى إيجاد حلول طويلة الأمد لنظام الهجرة في الولايات المتحدة.

وكتب بايدن على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "لقد حان الوقت للكونغرس لرسم طريق للحصول على الجنسية الأميركية للحالمين بها ولأصحاب الإقامات المحمية المؤقتة الذين يقوون بلدنا ويتخذون من بلدنا موطنا لهم. أنا أؤيد بشدة قانون "الحلم والوعد" وأحث جميع أعضاء مجلس النواب على التصويت بنعم".

وأضاف: " يطعم عمال المزارع غير الموثقين المواطنين الأميركيين، وهم كانوا في الخطوط الأمامية لهذا الوباء، حين تأكدوا من أن لدينا طعاما على موائدنا. يوفر قانون "تحديث القوى العاملة في المزارع" طريقا إلى المواطنة لهؤلاء العمال المهمين. أحث الكونغرس على تمرير مشروع القانون".

كما غرد بايدن: "لا يمكننا الاستمرار في الانتظار. أحث الكونغرس على العمل معا لإيجاد حلول طويلة الأجل لنظام الهجرة بأكمله حتى نتمكن من إنشاء نظام هجرة آمن ومنظم وإنساني، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة وإضفاء الشرعية على السكان غير المسجلين في الولايات المتحدة".

وكان الرئيس جو بايدن قد وقع الشهر الماضي ثلاثة أوامر تنفيذية رئيسية تهدف إلى عكس ممارسات الهجرة المتشددة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وسيشكل أحد الأوامر التنفيذية فرقة عمل لجمع شمل الأطفال الذين انفصلوا عن والديهم بموجب سياسة ترامب "عدم التسامح"، والتي وصفها مسؤول في الإدارة بأنها "فشل أخلاقي". وسيرأس فريق العمل وزير الأمن الداخلي.