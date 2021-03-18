قالت سفارة روسيا في البوسنة في بيان، الخميس، إن موسكو سترد إذا اتخذت البوسنة خطوات صوب الانضمام لحلف شمال الأطلسي "لأنها ستعتبر ذلك سلوكا عدائيا".
وصرحت البوسنة علنا ومنذ فترة طويلة بأنها تعتبر التكامل مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي من أهدافها الاستراتيجية.
لكن صرب البوسنة بقيادة ميلوراد دوديك، الموالي لروسيا وممثلهم في رئاسة البلاد المكونة من ثلاثة أعضاء، يريدون أن تظل البلاد محايدة وأن تنأى عن التحالف العسكري الذي تقوده، الولايات المتحدة.
وقالت السفارة الروسية: "في حالة اتخاذ خطوات عملية للتقارب بين البوسنة والهرسك، وحلف شمال الأطلسي.. ستضطر بلادنا لاتخاذ رد فعل تجاه هذا السلوك العدائي".
وأضافت أن غرض الحلف هو "القتال ضد روسيا" والانضمام له سيجبر سراييفو على الانحياز لطرف في "المواجهة العسكرية-السياسية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تهدد البوسنة بـ"التحرك" إذا انضمت إلى حلف الناتو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.