روسيا تهدد البوسنة بـ"التحرك" إذا انضمت إلى حلف الناتو

قالت سفارة روسيا في البوسنة في بيان، الخميس، إن موسكو سترد إذا اتخذت البوسنة خطوات صوب الانضمام لحلف شمال الأطلسي "لأنها ستعتبر ذلك سلوكا عدائيا".

وصرحت البوسنة علنا ومنذ فترة طويلة بأنها تعتبر التكامل مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي من أهدافها الاستراتيجية.

لكن صرب البوسنة بقيادة ميلوراد دوديك، الموالي لروسيا وممثلهم في رئاسة البلاد المكونة من ثلاثة أعضاء، يريدون أن تظل البلاد محايدة وأن تنأى عن التحالف العسكري الذي تقوده، الولايات المتحدة.

وقالت السفارة الروسية: "في حالة اتخاذ خطوات عملية للتقارب بين البوسنة والهرسك، وحلف شمال الأطلسي.. ستضطر بلادنا لاتخاذ رد فعل تجاه هذا السلوك العدائي".

وأضافت أن غرض الحلف هو "القتال ضد روسيا" والانضمام له سيجبر سراييفو على الانحياز لطرف في "المواجهة العسكرية-السياسية".