فاوتشي ينفي مزاعم "الحصانة المطلقة" لمن تناولوا لقاح كورونا

وفي جدال ساخن، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، حول جهود الاستجابة لتفشي الفيروس في الولايات المتحدة، قال بول لفاوتشي إن الأميركيين لا يجب عليهم ارتداء أقنعة بعد التطعيم لأن هناك "فرصة بنسبة صفر بالمئة تقريبا" لأن يصابوا بـكوفيد-19.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي، وهو طبيب، خلال جلسة استماع للجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ، مخاطبا فاوتشي: "لقد تم تطعيمك وأنت تتجول بقناعين للاستعراض".

