قناة العربية:تركيا تحسم مستقبل قنوات الإخوان السبت 

قالت مصادر لقناة «العربية»، إن «تركيا طلبت من قنوات الإخوان في أراضيها وقف استهداف مصر والخليج».

وأكدت المصادر لقناة «العربية»، أن «أنقرة وضعت عددا من قيادات الإخوان قيد الإقامة الجبرية»، مشيرة إلى أن «الاستخبارات التركية طالبت بتقييد تحويلات مالية لقيادات الإخوان».

وذكرت المصادر أن «تركيا طالبت قيادات الإخوان بتوقيع وثيقة أمنية مقابل بقائهم، واجتماع موسع الجمعة والسبت لقيادات الإخوان مع مستشاري الرئاسة التركية».

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