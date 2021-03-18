نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التجارة حجز موعد جمعية تعاونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اتخذت دولة الكويت اجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19) بين المواطنين الكويتين والوافدين من مختلف الجنسيات، وذلك من خلال فرض حظر تجوال ، ومنع وجود تجمعات كبيرة بين المواطنين في مكان واحد، حتى الذهاب لشراء السلع الغذائية والاستهلاكية يكون من خلال حجز موعد جمعية عبر موقع وزارة التجارة.

وزارة التجارة حجز موعد جمعية تعاونية :-

قال رئيس مجلس إدارة جمعية خيطان التعاونية مشاري العتيبي بأن القطاع التعاوني في دولة الكويت دائماً ما يثبت أنه على قدر المسئولية، بالإضافة إلى قدرته على مواجهة كافة الأزمات، وتحقيق النجاحات سواء ذلك في الظروف العادية أو في ظل أي ظروف استثنائية تتعرض لها البلاد، وذلك عن طريق تأمين توافر السلع والخدمات.

وكشف العتيبي بأن نظام حجز موعد التسوق في الجمعية أثناء سريان الحظر الجزئي يتم من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التجارة وذلك بداية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والصحية المتبعة والتي تتم وفق البرتوكولات المتبعة من قبل وزارة الصحة الكويتية.

وأضاف العتيبي بأن كافة السلع الغذائية والاستهلاكية متوافرة في الجمعية وأن المخزون الاستراتيجي منها يكفي لأكثر من 6 أشهر، وأنه لا داعي أن يتكالب المواطنين على شراء السلع لأنها بالفعل متوافرة في جميع الأوقات وأن المخزون الاستراتيجي لها يغطي كافة احتياجات المواطنين لمدة تزيد على 6 أشهر.

وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية خيطان التعاونية بالجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس وأعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية ومن بين تلك الجهود هو إقرار عودة نظام الباركود في التسوق مرة أخري خلال فترة الحظر الجزئي.

يذكر أن دولة الكويت تعد من أوائل الدول التي اتخذت اجراءات احترازية صارمة ضد تفشي جائحة كورونا المستجد، كما تعمل على توفير اللقاح للجميع لضمان سلامة كل من يعيش على أرض الكويت.