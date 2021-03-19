أخبار اليمن : استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية من قبل سلاج الجو المسير

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استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية من قبل سلاج الجو المسير

نفذ سلاح الجو المسير، مساء امس الخميس عملية هجومية على مطار أبها الدولي. استهداف مطار أبها الدولي بالسعودية من قبل سلاج الجو المسيرنفذ سلاح الجو المسير، مساء امس الخميس عملية هجومية على مطار أبها الدولي. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن سلاح الجو المسير استهدف هدفاً عسكرياً مهماً في مطار أبها بطائرة مسيرة نوع K2. وأكد أن الإصابة كانت دقيقة .. مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على الشعب اليمني.

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