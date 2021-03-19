بايدن يعبر عن قلقه من الأزمة الإنسانية فى إقليم تيجراى الإثيوبى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على لسان السيناتور، كريس كونز، الذى أوفده بايدن إلى إثيوبيا للقاء رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد، بحسب وكالة "رويترز".

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومى للرئيس الأمريكى، جو بايدن، فى بيان اليوم الخميس: "سينقل السيناتور كونز مخاوف الرئيس بايدن الشديدة بسبب الأزمة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان فى إقليم تيجراى والخطورة المتمثلة فى انعدام الاستقرار على نطاق أوسع فى القرن الأفريقى".

وأضاف سوليفان أن كريس كونز سيتشاور أيضا خلال زيارته إلى إثيوبيا مع الاتحاد الأفريقى.

وكان وزير الخارجية الأمريكية، أنتونى بلينكين، قد وصف هذا الشهر ما جرى فى إقليم تيجراى بأنه تطهير عرقى، وهو اتهام ترفضه إثيوبيا.